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Sabahattin Ali hikayeleri ‘Rivayet Radyosu’nda
Sabahattin Ali hikayeleri ‘Rivayet Radyosu’nda
Oyuncu Mert Fırat ile Korhan Futacı ve Orkestrası'nın sahne aldığı Rivayet Radyosu gösterisinde Sabahattin Ali’nin “Değirmen” ve “Sırça Köşk” hikâyelerinden parçalar sahnelendi.
Kültür Sanat 14 Aralık 2019 - 07:00

DasDas'ın Vodafone Red First işbirliği ile özel sahnelediği, Sabahattin Ali'nin “Değirmen” ve “Sırça Köşk” hikâyelerinden derlenen “Rivayet Radyosu”, izleyicilerden tam not aldı. Mert Fırat'ın sesiyle hayat verdiği Sabahattin Ali hikâyelerine, Korhan Futacı ve Orkestrası eşlik etti. Kontrabasta Apostrolos Sideris, bariton saksafonda Barış Ertürk, davullar ve zillerde Berkan Tilavel sahne aldı.

Mert Fırat, ilerleyen tarihlerde de Rivayet Radyosu’nun sahneleneceğini belirtti.

Son güncelleme: 09:03 - 14.12.2019