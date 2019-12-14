Sabahattin Ali hikayeleri ‘Rivayet Radyosu’nda
DasDas'ın Vodafone Red First işbirliği ile özel sahnelediği, Sabahattin Ali'nin “Değirmen” ve “Sırça Köşk” hikâyelerinden derlenen “Rivayet Radyosu”, izleyicilerden tam not aldı. Mert Fırat'ın sesiyle hayat verdiği Sabahattin Ali hikâyelerine, Korhan Futacı ve Orkestrası eşlik etti. Kontrabasta Apostrolos Sideris, bariton saksafonda Barış Ertürk, davullar ve zillerde Berkan Tilavel sahne aldı.
Mert Fırat, ilerleyen tarihlerde de Rivayet Radyosu’nun sahneleneceğini belirtti.