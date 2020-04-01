Sabahattin Ali ‘Sabah Yıldızı’ ile anılacak

İBB Kültür Daire Başkanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilen etkinliklerini, online yayınlarla sürdürmeye devam ediyor.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Metin Avdaç’ın üstlendiği Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali belgeseli, yazarın ölüm yıldönümü olan 2 Nisan'da YouTube İBB Kültür Sanat kanalından saat 20:00’de online olarak yayınlanacak.

Belgesel, uzun bir araştırma sürecinin ardından Almanya, Bulgaristan ve Türkiye'de gerçekleştirilen çekimlerle tamamlandı. Filmde Sabahattin Ali’nin edebiyatçı kimliğinin yanı sıra sevdaları, fikir dünyası ve onu fail-e meçhule götüren dönemin sosyo-politik dinamikleri de ele alınıyor…