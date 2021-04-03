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Sabahattin Ali şiirlerle anıldı

 Yazar ve şair Sabahattin Ali, vefatının 73’üncü yılında Buca'da anıldı. Bucalı genç şair Vedat Araz’ın şiirleri ve moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, Sabahattin Ali’nin ölümsüz eserleri izleyenlerle buluştu.

Güncellenme: 10:37, 03/04/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Sabahattin Ali şiirlerle anıldı

Buca'yı, sanatın merkezi yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, pandemi döneminde kucak açtığı sanatçılara imkân sunmaya devam etti. Türk Edebiyatı'nın en önemli yazar ve şairlerinden Sabahattin Ali, ölümünün 73'üncü yılında geride bıraktığı ölümsüz eserleriyle anıldı. Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tesislerinde yer alan konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik, Buca Belediyesinin Facebook hesaplarından çevrim içi olarak yayınlandı.

ÖLÜMSÜZ ESERLER

Şair Vedat Araz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen çevrim içi etkinlikte, Sabahattin Ali'nin yaşam öyküsü, mücadelesi ve edebi yönü anlatıldı. Etkinlikte Sabahattin Ali'nin şiirlerinden bestelenen ve Türk müziğinin unutulmazları arasına giren şarkılar, müzisyenler Öznur Korkmaz, Hüseyin Kurtulmaz ve Zafer Güler tarafından seslendirildi. (İHA)

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