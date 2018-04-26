Sabahattin Ali, Şişli’de anılacak

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Türk edebiyatının mihenk taşlarından Sabahattin Ali, ölümünün 70. yıl dönümünde, sevilen oyuncu Levent Üzümcü'nün sunumuyla Şişli'de anılacak. Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek bu özel gecede, usta ozanın yaşam öyküsü ve unutulmaz eserleri hatırlanacak, bestelenmiş çok sayıda şiiri seslendirilecek ve anılarının yer aldığı fotoğraf sergisi ziyarete açılacak.

Romanları, öyküleri ve şiirleri ile toplumcu-gerçekçi Türk edebiyatının öncüsü olan Sabahattin Ali'nin Leylim Ley, Göklerde Kartal Gibiyim, Çocuklar Gibi, Aldırma Gönül, Ben Sana Vurgunum, Dağlar, Geçmiyor Günler, Bir Yürek Kaldı Avucumda, Kara Yazı, Benimsin Diyemediğim ve Melankoli gibi unutulmaz eserleri, müzisyen Coşkun Öz ve Orkestrası tarafından seslendirilecek. Sabahattin Ali'nin hayatından hareketle Türkiye'de aydın olmanın zorlukları ise gecenin sunuculuğunu üstelenecek Levent Üzümcü ile birlikte ele alınacak.

Her yaştan okuyucu tarafından çok sevilen “Kürk Mantolu Madonna” kitabının yanı sıra, şiirleriyle de Türk halkının gönlünde önemli bir yer edinen Sabahattin Ali'yi anma gecesine tüm Şişli halkı davetli.

PROGRAM

Tarih: 30 Nisan Pazartesi, 2018

Saat: 20.00

Yer: Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi