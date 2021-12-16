Sabahattin Ali’nin kızının sağlık durumunda kritik gelişme

Bir süredir hastanede tedavi gören Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali için acil kan ihtiyacı duyurusu yapıldı.

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Bir süredir hastanede tedavi gören Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali’nin sağlık durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi Filiz Ali için acil kan ihtiyacı duyurusu yaptı.

Twitter’dan yayınlanan mesaj şöyle:

“Değerli AIMA dostları, İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören kurucumuz Prof. Filiz Ali için 0 Rh negatif (-) kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 255 56 61 no’lu telefondan oğlu Atilla Laslo’ya ulaşmaları rica olunur.”