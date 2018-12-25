Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda finalistler belirlendi

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda finale kalan 10 eser belli oldu. Toplumsal sorunları sanat aracılığıyla ele almak amacıyla düzenlenen ve bu yılki konusu “Ayrımcılık” olan yarışmaya 200’e yakın kısa film başvurdu.

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Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 10 eser belli oldu. Toplumsal sorunları sanat aracılığıyla ele almak amacıyla düzenlenen ve bu yılki konusu “Ayrımcılık” olan yarışmaya 200'e yakın kısa film başvurdu. Ön jüri değerlendirmesinin ardından belirlenen 10 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu üzerinden açıklandı.

Finale kalan 10 kısa film, jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek. Yarışmanın birincisine 15 bin TL, ikincisine 10 bin TL, üçüncüsüne 5 bin TL para ödülü verilecek. Ödüller, 16 Ocak'ta düzenlenecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.



Finale Kalan Kısa Filmler:

Afaf – Günahsız / Ercan Akan

Artı Bir / Abdullah Şahin

Bebek Evi / Ezgi Temel

Biilaç / Furkan Han Mert

Çark / Salih Ortaçay

Çentik / Ahmet Kızıl

Fener / Ahmet Volkan Ekşi

Gülizar / Yahya Ozan Çalışkan

Mesai / Elif Parlak

Sen Kadın’sın / Fikret G. Fırat