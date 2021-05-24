Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü Nevra Serezli’nin

Corona virüsü önlemleri kapsamında seyircilerin ateşi ölçülecek, HES kodları kontrol edilecek ve biletlerdeki QR kodların okutulmasıyla seyirciler temassız bir şekilde salona alınacak. Oyun bitimine kadar seyircilerin maske ile oyunu izlemesinin zorunlu olduğu festivalde, görevli tüm personel de maske ve siperlik kullanacak. Salonlar, fuaye alanları, kantinler ve sıra bekleme olasılığı olan her yerde işaretlenen alanlar sayesinde sosyal mesafenin korunması sağlanacak, salonda ise birer aralık ile koltuk satışı yapılarak izleyiciler yarı kapasite ile ağırlanacak.

18 OYUN SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Adana Tiyatro Festivali, bu yıl Türkiye’nin birçok ilinden 9 devlet tiyatrosu, 7 özel tiyatro ve 1 şehir tiyatrosunun katılımı ile toplam 18 farklı oyuna ev sahipliği yapacak. Festivalin açılışında Tiyatro Kare'nin duygusal komedisi ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ adlı oyunu sahnelenecek.

Bu yıl Tiyatro Kare ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’, Ankara Devlet Tiyatrosu ‘Anna Karenina’, Sivas Devlet Tiyatrosu ‘Kendime Kıyamam’, Tiyatro Kedi ‘Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’, Semaver Kumpanya ‘Cardenio’, Bursa Devlet Tiyatrosu ‘Akide Şekeri’, İstanbul Devlet Tiyatrosu ‘Seksen Günde Devr-i Alem’, İzmir Devlet Tiyatrosu ‘Yıldızların Altında’, Kocaeli Şehir Tiyatroları ‘Macbeth’ oyunları Merkez Park’taki amfi tiyatroda sahnede olacak.

DOT Tiyatro ‘Sesin Resmi’, Kumbaracı 50 ‘Muamma’, Ankara Devlet Tiyatrosu ‘Sonsuzluk Kitabevi’, Van Devlet Tiyatrosu ‘Penceredeki Atlar’, Kuzgun Yapım ‘Tuna Kıvrımı’, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu ‘Kürk Mantolu Madonna’, Sadri Alışık Tiyatrosu ‘Dali’nin Kadınları’, İstanbul Devlet Tiyatrosu ‘Her Şey Yolundaymış Gibi’ ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ‘Otobüs Durağında Üç Bencil (ÇO)’ adlı oyunları Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezinde sahnelenecek.

NEVRA SEREZLİ’YE YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü bu yıl usta oyuncu Nevra Serezli’ye festivalin açılış töreninde takdim edilecek.

Bugüne kadar, Cüneyt Gökçer (2005), Macide Tanır (2006), Bozkurt Kuruç (2007), Yıldız Kenter (2008), Genco Erkal (2009), Müşfik Kenter (2010), Gülriz Sururi (2011), Haldun Dormen (2012), Rutkay Aziz (2013), Prof. Zeliha Berksoy (2014), Cihan Ünal (2015), Erdal Özyağcılar (2016), Ayten Gökçer (2017), Ayla Algan (2018), Işıl Kasapoğlu’nun (2019) sahibi olduğu Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü bu yıl ünlü sanatçı Nevra Serezli’ye verilecek.

FESTİVAL 1 MİLYONA YAKIN SEYİRCİYE ULAŞTI

Her yıl yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Adana’da seyirciyle buluşturan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 21 yıldır 45 farklı ülkeden 117 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçıyı ağırladı. Bugüne kadar Türkiye'den şehir tiyatroları, özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 406 oyun ve bine yakın temsil düzenlendi. Türkiye’nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali’nde sahnelenen oyunlar 1 milyona yakın seyirciye ulaştı. Bu yıl da pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecek festivale ilginin yine yoğun olması bekleniyor.