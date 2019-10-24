Sabretmek nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sabretmek mi, sabır etmek mi?

Sabretmek nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sabretmek mi, sabır etmek mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'sabretmek'dir. Sabretmek mi, sabır etmek mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘sabretmek’dir.

SABRETMEK NE DEMEK: Sabır göstermek, sabırlı davranmak anlamındadır.

SABRETMEK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin sabretmek mi, sabır etmek mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sabretmek şeklinde olmalıdır.

sabır etmek (Yanlış kullanım)

sabretmek (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sabretmekten başka çaremiz yok.”