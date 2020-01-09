Saçma sapan nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘saçmasapan’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Saçma sapan nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘saçmasapan’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘saçma sapan’dır. Saçma sapan mı, saçmasapan mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘saçma sapan'dır.

SAÇMA SAPAN NE DEMEK: Abuk sabuk anlamındadır.

SAÇMA SAPAN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin saçma sapan mı, saçmasapan mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı saçma sapan şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

saçmasapan (Yanlış kullanım)

saçma sapan (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Saçma sapan sözlerinden bıktım artık.”