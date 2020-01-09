Saçma sapan nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘saçmasapan’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘saçma sapan'dır.
SAÇMA SAPAN NE DEMEK: Abuk sabuk anlamındadır.
SAÇMA SAPAN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin saçma sapan mı, saçmasapan mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı saçma sapan şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
saçmasapan (Yanlış kullanım)
saçma sapan (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Saçma sapan sözlerinden bıktım artık.”