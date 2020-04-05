Sadri Alışık, ilk kez mezarı başında anılamayacak

18 Mart 1995'te kaybettiğimiz büyük usta Sadri Alışık, corona virüsü nedeniyle bu yıl doğum günü olan 5 Nisan'da ilk kez mezarı başında anılamayacak. Bunun üzüntüsünü yaşayan oğlu Kerem Alışık sosyal medya sayfasından bir gönderi paylaşarak duygularını takipçilerine aktardı.

Her sene olduğu gibi bu yıl babasının yeni yaşını mezarında kutlamak isteyen ancak corona virüsü nedeniyle töreni iptal eden Alışık, sosyal medya sayfasından babası Sadri Alışık’ın bir videosunu yayınlayarak hislerini takipçilerine aktardı.

“MESAFELER SEVMEYE ENGEL DEĞİL”



Kerem Alışık yaptığı paylaşımda şu ifadelere değindi,” Sevgili Sadri̇ babacığım.. İstediğin hayır duamızı eksik etmedik hiç. Sen hep kalbimizde hep duamızda oldun Mesafenin ne önemi var.. Mesafeler sadece dokunmaya engel sevmeye değil ki… Ama biliyorsun babalar farklıdır .. Onlar dua gibidir görünmese de dokunur evladına.. İyi ki doğdun iyi ki varsın Sadri̇ Alışık .. Fakat söylemeden geçemeyeceğim, Annem ve sen gittiğinden beri öyle yorgun öyle puslu ve bulutlu bir hüznü taşıyor ki kalbim.. Bıraktığınız bütün mutlulukları harcadım artık yalnız bile değilim…”