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Sadri Alışık mezarı başında anılacak
Sadri Alışık mezarı başında anılacak
18 Mart 1995 yılında kaybettiğimiz beyaz perdenin bütün renklerini üstünde taşıyan büyük usta Sadri Alışık ölümünün 25. Yılında, doğum günü olan 5 Nisan da mezarı başında anılacak.
Kültür Sanat 18 Mart 2020 - 10:42

Yeşilçam’da canlandırdığı Turist Ömer karakteriyle izleyenlerin gönlünde yer edinen oyuncu, komedyen, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık, vefatının 25’inci yılında yad ediliyor.

DOĞUM GÜNÜNDE ANILACAK

Turist Ömer, Ofsayt Osman, Haşmet İbriktaroğlu, Gönlü bol Arif, Banazlı İsmail, Taşkasap Necati ve bunlar gibi bir sürü efsanevi karakterin yaratıcısı, sokakta yanımızdan, hayatta yüreğimizden geçen büyük usta Sadri Alışık, 5 Nisan Pazar günü saat 12.00'de Zincirlikuyu Mezarlığında hayranlarının, meslektaşlarının ve dostlarının katılacağı bir anma töreni ile anılacak.

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