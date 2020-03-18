Sadri Alışık mezarı başında anılacak

Yeşilçam’da canlandırdığı Turist Ömer karakteriyle izleyenlerin gönlünde yer edinen oyuncu, komedyen, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık, vefatının 25’inci yılında yad ediliyor.

DOĞUM GÜNÜNDE ANILACAK



Turist Ömer, Ofsayt Osman, Haşmet İbriktaroğlu, Gönlü bol Arif, Banazlı İsmail, Taşkasap Necati ve bunlar gibi bir sürü efsanevi karakterin yaratıcısı, sokakta yanımızdan, hayatta yüreğimizden geçen büyük usta Sadri Alışık, 5 Nisan Pazar günü saat 12.00'de Zincirlikuyu Mezarlığında hayranlarının, meslektaşlarının ve dostlarının katılacağı bir anma töreni ile anılacak.