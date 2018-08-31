Sadri Alışık’ın torunu ekrana hazır

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Genç oyuncu Sadri Alışık, yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı Keşke Hiç Büyümeseydik adlı dizide canlandırdığı Hulusi JR karakteriyle ilk kez televizyon seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çok yakında yayınlanacak olan ve başrollerini Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, İrfan Kangı gibi isimlerin paylaştığı diziyle ve rolüyle ilgili Sadri Alışık şu açıklamayı yaptı:

“DEDEMİ HER ZAMAN ÖRNEK ALIYORUM”

“Dedesine çok düşkün, hassasiyeti son derece yüksek, vefalı bir torunu canlandırıyorum. Gerçek hayatta da adını taşıdığım rahmetli dedem Sadri Alışık her zaman örnek aldığım birisidir. Onun adını oyunculukta yaşatmak en büyük hedefimdir. Daha önce tiyatro sahnesine pek çok kez çıktım ama ilk kez televizyon seyircisiyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Birol Güven'den bu teklif geldiğinde çok mutlu oldum… Benim hazır olduğumu düşünmesi benim için değerliydi. Birlikte çalıştığımız ekibin hemen hemen hepsini tanıyorum. O anlamda da yabancılık çekmedim. Annem ve babam da bu konuda en büyük destekçim oldular. Umarım izleyici de beğenir.”