Saf dışı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘safdışı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘saf dışı’dır.
SAF DIŞI NE DEMEK:
1- Dizi dışı olarak.
2- İlgisiz, bağlantısız, işlemez.
SAF DIŞI NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin saf dışı mı, safdışı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı saf dışı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
safdışı (Yanlış kullanım)
saf dışı (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Rakibini ezici bir üstünlükle saf dışı etti.”