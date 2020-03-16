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Saf dışı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘safdışı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Saf dışı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘safdışı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'saf dışı'dır. Saf dışı mı, safdışı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 16 Mart 2020 - 13:31

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘saf dışı’dır.

SAF DIŞI NE DEMEK:

1- Dizi dışı olarak.

2- İlgisiz, bağlantısız, işlemez.

SAF DIŞI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin saf dışı mı, safdışı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı saf dışı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

safdışı (Yanlış kullanım)
saf dışı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Rakibini ezici bir üstünlükle saf dışı etti.”

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