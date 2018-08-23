Saf, dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapacak

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İlk filmi ‘El Yazısı’ ile tanınan Ali Vatansever'in ikinci sinema filmi ‘Saf’, dünya sinemasından keşif filmlerine yer verilen ‘Discovery’ bölümünde prömiyerini gerçekleştirecek. Senaryosu da Ali Vatansever'e ait filmde Fikirtepe'de bir gecekonduda yaşayan genç evli bir çiftin kentsel dönüşüm söylentilerinin mahalleye düşmesiyle beraber dönüşen hayatları anlatılıyor. Başrollerini Saadet Işıl Aksoy ve Erol Afşin'in paylaştığı ‘Saf’ta Onur Buldu, Ümmü Putgül ve Kida Ramadan da yer alıyor.

ÇEKİMLERİ İSTANBUL’DA TAMAMLANDI

Yapımcılığını Terminal Film, 2Pilots Film ve 4 Proof Film'in üstlendiği filmin çekimleri geçtiğimiz sonbaharda İstanbul'da tamamlandı. Türkiye-Almanya-Romanya ortak yapımı olan SAF T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Film und Medienstiftung NRW ve Eurimages destekleriyle gerçekleştirildi.