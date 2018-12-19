‘Saf’ın festival yolculuğu sürüyor

Ali Vatansever’in son filmi “Saf”ın Toronto Film Festivali sonrası festival yolculuğu hızlı bir şekilde devam ediyor. Film Ocak ayında 30. Palm Springs Uluslararası Film Festivali ve 31. Premiers Plan-Angers Film Festivalleri’nde yarışacak.

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Ali Vatansever'in Toronto Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan, ikinci sinema filmi “Saf”ın festival yolculuğu devam ediyor. 30. Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nin New Voices New Visions bölümünün yarışma kısmında gösterilecek film Ocak ayında ayrıca Fransa'nın prestijli film festivali 31. Premiers Plan-Angers Film Festivali'nde yarışacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE DÖNÜŞEN HAYATLAR

Başrollerini Saadet Işıl Aksoy ve Erol Afşin'in paylaştığı “Saf”ta onlara Onur Buldu, Ümmü Putgül ve Kida Ramadan eşlik ediyor. Senaryosu Ali Vatansever'e ait filmde Fikirtepe'de bir gecekonduda yaşayan genç evli bir çiftin kentsel dönüşüm söylentilerinin mahalleye düşmesiyle beraber dönüşen hayatları anlatılıyor.



Yapımcılığını Terminal Film, 2Pilots Film ve 4 Proof Film'in üstlendiği filmin çekimleri geçtiğimiz Sonbahar'da İstanbul'da tamamlandı. Türkiye-Almanya-Romanya ortak yapımı olan SAF T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Film und Medienstiftung NRW ve Eurimages destekleriyle gerçekleştirildi.