Safiye Ayla kabri başında anıldı

Cumhuriyet döneminin en ünlü Türk Sanat Müziği sanatçılarından olan TEV bağışçısı Safiye Ayla Targan ve eşi merhum Şerif Muhiddin Targan, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan kabirleri başında Türk Eğitim Vakfı (TEV) yönetimi, bursiyerleri, yakınları ve sevenleri tarafından anıldı.

Sozcu.com.tr

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Mustafa Kemal Atatürk'ün en beğendiği seslerden biri olan, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Safiye Ayla Targan ve eşi merhum Şerif Muhiddin Targan, Safiye Ayla'nın 25. ölüm yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabirleri başında anıldı. 13 Ocak Cuma günü gerçekleşen anma törenine, Targan Ailesi yakınlarının yanı sıra TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV yetkilileri ve bursiyerleri de katıldı.

“SAFİYE AYLA, BÜYÜK TEV AİLESİ'NİN HER ZAMAN BİR PARÇASI OLACAK”

TEV Mütevelliler Heyeti Üyesi olan Safiye Ayla ve eşi merhum Şerif Muhiddin Targan'ın anıldığı törende konuşan TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, şunları söyledi: “Türk Sanat Müziğinin en zarif sanatçılarından olan Safiye Ayla'nın vefatının üzerinden 25 yıl geçti. Yaptıklarıyla binlerce gence ilham kaynağı olan Safiye Ayla, vakfımızın da çok kıymetli bağışçılarından biriydi. Bu değerli sanatçının ismini burslarla yaşatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Safiye Ayla çok zor şartlarda ve öksüz olarak büyüdü, Türk Eğitim Vakfı aslında kendisinin seçilmiş ailesi oldu. Yaptığı bağışla bugüne kadar başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan 1.910 öğrencinin eğitim hayatına ışık tuttu. Safiye Ayla, büyük TEV Ailesi'nin her zaman bir parçası olacak. Bu nedenle vakfımız yaşadığı sürece kendisini anmaya devam edeceğiz. Allah rahmet eylesin.”

TÜRK EĞİTİM VAKFI HAKKINDA

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç’un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye'ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen TEV, kuruluşundan günümüze yaklaşık 260 bin yurt içi ve iki bin yurt dışı bursu sağladı. Eğitime katkılarını 31 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen Türk Eğitim Vakfı ayrıca Türkiye'de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi'ni 2001 yılında devraldı ve okul Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. İzmir'de, Trabzon'da ve Ankara'da kız öğrenci yurdu açarak Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet alanını genişletti.