Safranbolu’da tarihi tüneller turizme kazandırılacak

Osmanlı’dan kalan cami, han, hamam, köprü ve çeşmeleri, tarihi konak ve evleriyle ünlü Safranbolu’da, ilçenin altında bulunan tüneller turizme kazandırılacak. Mimari güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Safranbolu’ya yeraltı tünelleri turizm değeri katacak. Akçasu Deresi’nin üstüne kemerlerle kurulan, yağmur suları ve kanalizasyonun sağlıklı bir şekilde uzaklaştırılması için yapılan tüneller, Demirciler ve Bakırcılar Çarşıları ile Cinci Hanı ile İzzet Mehmet Paşa Camii’nin altından geçiyor. Yeraltına kemerler kurularak yapılan tüneller o dönemde temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösterirken, 380 metrelik tünellerin 180 metresi ziyarete açılacak.

SAFRANBOLU’NUN ALTINDA DA MUAZZAM BİR GEZİ ALANI VAR’

Safranbolu’daki yeraltı tünellerinin turizme kazandırılması amacıyla çalışmalar sürdüren Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar, “Safranbolu’nun tarihi çarşısı içinde çok önemli bir atık su menfezi var. Bu Cinci Han Hamamı değimiz yerden başlıyor, İzzet Mehmet Paşa Camii’nin altından geçerek, Tabakhane Deresi’ne akıyor. Buraya gelen turistler, hatta belki Safranboluluların bir kısmı bu eserin farkında bile değil. Safranbolu’nun altında da muazzam bir gezi alanı var” dedi.(DHA)