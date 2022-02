SAG Ödülleri sahiplerini buldu

Gösteri dünyasının önemli ödüllerinden biri olan SAG Ödülleri (Screen Actors Guild Awards - Ekran Oyuncuları Birliği Ödülleri) sahiplerini buldu.

Los Angeles’ta Barker Hangar’da düzenlenen törende Ted Lasso ve Succession dizilerinin ekipleri ve CODA filminin oyuncuları en iyi ekip ödüllerini alırken. Başarılı oyuncu Helen Mirren ise yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü.

SAG Ödülleri’ne, Oscar öncesinde Akademi seçimlerine dair de ipucu verdiği için ayrıca endüstri tarafından önem veriliyor.

SİNEMA

En iyi ekip – CODA

En iyi erkek oyuncu – Will Smith (King Richard)

En iyi kadın oyuncu – Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

En iyi yardımcı erkek oyuncu – Troy Kotsur (CODA)

En iyi yardımcı kadın oyuncu – Ariana DeBose (West Side Story)

En iyi dublör performansı – No Time to Die

TELEVİZYON

En iyi ekip – Squid Game

En iyi ekip performansı (dram) – Succession

En iyi erkek oyuncu (dram) – Lee Jung-jae (Squid Game)

En iyi kadın oyuncu (dram) – HoYeon Jung (Squid Game)

En iyi ekip performansı (komedi) – Ted Lasso

En iyi erkek oyuncu (komedi) – Jason Sudeikis (Ted Lasso)

En iyi kadın oyuncu (komedi) – Jean Smart (Hacks)

En iyi erkek oyuncu (mini dizi) – Michael Keaton (Dopesick)

En iyi kadın oyuncu (mini dizi) – Kate Winslet (Mare of Easttown)

