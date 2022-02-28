HAYAT
Abone Ol

SAG Ödülleri sahiplerini buldu

Gösteri dünyasının önemli ödüllerinden biri olan SAG Ödülleri (Screen Actors Guild Awards - Ekran Oyuncuları Birliği Ödülleri) sahiplerini buldu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
SAG Ödülleri sahiplerini buldu

Los Angeles’ta Barker Hangar’da düzenlenen törende Ted Lasso ve Succession dizilerinin ekipleri ve CODA filminin oyuncuları en iyi ekip ödüllerini alırken. Başarılı oyuncu Helen Mirren ise yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü.

Helen Mirren

SAG Ödülleri’ne, Oscar öncesinde Akademi seçimlerine dair de ipucu verdiği için ayrıca endüstri tarafından önem veriliyor.

En iyi kadın oyuncu – Jessica Chastain

SİNEMA

En iyi ekip – CODA

En iyi erkek oyuncu – Will Smith (King Richard)
En iyi kadın oyuncu – Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)
En iyi yardımcı erkek oyuncu – Troy Kotsur (CODA)
En iyi yardımcı kadın oyuncu – Ariana DeBose (West Side Story)
En iyi dublör performansı – No Time to Die

En iyi ekip ödülü alan Squid Game ekibi…

TELEVİZYON

En iyi ekip – Squid Game

En iyi ekip performansı (dram) – Succession
En iyi erkek oyuncu (dram) – Lee Jung-jae (Squid Game)
En iyi kadın oyuncu (dram) – HoYeon Jung (Squid Game)
En iyi ekip performansı (komedi) – Ted Lasso
En iyi erkek oyuncu (komedi) – Jason Sudeikis (Ted Lasso)
En iyi kadın oyuncu (komedi) – Jean Smart (Hacks)
En iyi erkek oyuncu (mini dizi) – Michael Keaton (Dopesick)
En iyi kadın oyuncu (mini dizi) – Kate Winslet (Mare of Easttown)

Ryan Reynolds ve Blake Lively'den Ukraynalı mülteciler için rekor bağış İlginizi Çekebilir Ryan Reynolds ve Blake Lively'den Ukraynalı mülteciler için rekor bağış 2022 Oscar adayları belli oldu: Listedeki isimler dikkat çekti İlginizi Çekebilir 2022 Oscar adayları belli oldu: Listedeki isimler dikkat çekti