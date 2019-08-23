Sağ ol nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sağ ol’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Sağ ol nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sağ ol’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘sağ ol’dur. Sağ ol mu, sağol mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘sağ ol'dur.

SAĞ OL NE DEMEK: İyilik, yardım veya hoşa giden bir davranış karşısında ‘çok yaşa, teşekkür ederim’ anlamlarında söylenen bir söz.

SAĞ OL NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “sağ ol mu, sağol mu” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sağ ol şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

sağol (Yanlış kullanım)

sağ ol (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Benimle düşüncelerini açıkça paylaştığın için sağ ol.”