Sağanak nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sağanak mı, sağnak mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘sağanak'tır.
SAĞANAK NE DEMEK:
1- Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur.
2- Ani, şiddetli veya art arda oluşan hareketler.
SAĞANAK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin sağanak mı, sağnak mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sağanak şeklinde olmalıdır.
sağnak (Yanlış kullanım)
sağanak (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Meteoroloji önümüzdeki birkaç gün için sağanak yağış uyarısı yaptı.”