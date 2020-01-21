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Sağanak nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sağanak mı, sağnak mı?
Sağanak nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sağanak mı, sağnak mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘sağanak’tır. Sağanak mı, sağnak mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 21 Ocak 2020 - 11:00

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘sağanak'tır.

SAĞANAK NE DEMEK:

1- Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur.

2- Ani, şiddetli veya art arda oluşan hareketler.

SAĞANAK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin sağanak mı, sağnak mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sağanak şeklinde olmalıdır.

sağnak (Yanlış kullanım)
sağanak (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Meteoroloji önümüzdeki birkaç gün için sağanak yağış uyarısı yaptı.”

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