Sağduyu nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sağduyu’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘sağduyu’dur.
SAĞDUYU NE DEMEK:
1- Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
2- Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü
SAĞDUYU NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin sağduyu mu, sağ duyu mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı her an şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
sağ duyu (Yanlış kullanım)
sağduyu (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bu konuda sağduyu sahibi insanları göreve çağırıyoruz.”