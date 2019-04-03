“Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı”

Kolera mahlasıyla tanınan Türkçe rap müziğin başarılı ismi Esen Güler, eski eşi Sagopa Kajmer hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Instagram’da açıklamalarda bulunan Kolera, eski eşi Sagopa’nın kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

Sagopa’nın 2020’ye kadar sabit cezası olduğunu belirten Kolera, “Sizin bu ön yargınız, vicdansızlığınız tamamen sizin kız kardeşiniz olmadığım için, eğer ben sizin kız kardeşiniz olsaydım çaresizliğinden tırnaklarını yerdiniz. Şimdi Nisan’dan beri iyileşmeyen sırtım için MR sonuçlarını almaya geldim. Darbeye dayalı olarak omurlarım, disklerim pert olmuş, ezik büzük olmuşum, çıkan fıtıkları saymıyorum” dedi.

Sagopa’dan gördüğü şiddetten dolayı kemiklerinin kırıldığını söyleyen Kolera, açıklama yaparken göz yaşlarını tutamadı ve kendisine destekte bulunan takipçilerine teşekkür etti.