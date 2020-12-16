Sahaflarda sessizlik: İnternet mahvetti

Beyazıt'taki Tarihi Sahaflar Çarşısı corona virüsü nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor. Pandemi ve internet satışlarının kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyen çarşı esnafı, "O eski cıvıl cıvıl sahafları biz de özledik. Neredeyse iş yapmıyoruz. İnternet satışları bizi mahvetti" dedi.

Tarihi Sahaflar Çarşısı corona virüsü nedeniyle sessizliğe gömüldü. Yıllardır çarşıda kitap satan esnaf, çarşının tarihi boyunca en boş günlerini geçirdiğini söylüyor.

Pandemi ile birlikte internet üzerinden yapılan kitap satışları da çarşı esnafını zora sokmuş durumda. Bazı kitap satıcıları ise süpermarketlerin bile kitap satıyor olmasının, kendi satışlarını olumsuz etkilediğini söylüyor.

Tarihi Sahaflar Çarşısı’nda günlerin boş geçtiğini belirten esnaf, çarşının eski günlerini özlüyor.

“BİR KİTABI AKŞAMA KADAR SATAMIYORUZ”

Yıllardır Beyazıt’taki Tarihi Sahaflar Çarşısı’nda kitap satan Hayrullah Uraz, “Normalde bu zamanlar iş yaptığımız günlerdi. Talebenin bol olduğu zamanlardı. Şimdi sezonda bir öğrenciye sattığımız kitabı akşama kadar satamıyoruz. Öyle bir düşüklük var. İnternet de etkili oldu tabii. Ben bile internetten alışveriş yaptım yani. Bu zamana kadar hiç yapmamıştım” dedi.

“İŞ YOK, GÜÇ YOK”

30 yıldır sahaf olan Serdar Sarıyar, “30 yıldır buradayım. Eskiyle arada dağlar kadar fark var. Nasıl anlatayım ki? Bitik, yani işler durgun. İş yok, güç yok. İnternet zaten bizi mahvetti. O kalabalık cıvıl cıvıl sahaflar artık yok. Eskiyi çok özlüyoruz. Herkes internetten alışveriş yapıyor. Buraya gelip kitap almıyorlar. Eskiden günde yüzde 80 satardık şimdi yüzde 10 zor satıyoruz. Kiraları bile kurtarmıyor” diye konuştu.

“MARKETLER BİLE KİTAP SATIYOR”

Ahmet Özgür Yüz ise, eski sahafları çok özlediğini söyledi:

“Maalesef sahaflar çok sessiz. İnternette kitap satanlar bizden alıyor, kendi yayınımızı alıyor. Ama bizden daha ucuz fiyata veriyor. Nasıl veriyor onu da bilmiyorsun. Başa çıkamıyoruz artık. Marketler bile kitap satıyor. Yani sen gıda satacağına kitap satıyorsun.”

“Her sene daha kötüye gidiyor. Kiralar da arttı. İnsanlar artık çoluğunu çocuğunu yollamıyor buraya kitap almaya. Daha da kötüye gidiyor bir çözüm bulunması lazım.” (DHA)