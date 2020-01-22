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Şahan Gökbakar çocukları Recep İvedik ile sevindirdi
Şahan Gökbakar çocukları Recep İvedik ile sevindirdi
Usta komedyan Şahan Gökbakar, köy okullarındaki çocuklara çanta ve kırtasiye malzemesi göndererek, takdir topladı.
Kültür Sanat 22 Ocak 2020 - 13:13

Recep İvedik serisi ile Türk sinemasına damga vuran Şahan Gökbakar, köy okullarındaki çocukları da unutmadı. Gökbakar, Recep İvedik temalı çanta ve kırtasiye malzemeleri ile çocukları sevindirdi.

Instagram’dan fotoğraflar ile yardımı duyuran Gökbakar, şu notu paylaştı: “Köy okullarındaki kardeşlerimize hediyeler yollamaya devam ediyoruz… Özel olarak yaptırdığımız Recep İvedik çanta ve kırtasiye setleri sahiplerine ulaşmış. İnşallah güzel güzel okur, hayatlarında istedikleri her şeyi başarırlar… Bu mutluluğu yaşamamıza aracı olan Sevimli Hayaller Atölyesi’ne teşekkürler” dedi.


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