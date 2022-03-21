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Şahan Gökbakar: Geliyor gelmekte olan…

Şahan Gökbakar, Instagram hesabından 'Recep İvedik 7'nin senaryosunu yazmaya başladığını duyurdu: "Geliyor gelmekte olan..."

Yayınlanma: 11:51 - 21 Mart 2022 Güncellenme:
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Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ‘Recep İvedik’ serisinin yeni filminin senaryosunu yazmaya başladığını duyurdu. Film, serinin 7. filmi olacak.

Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı videoya şu notu düştü: “Geliyor gelmekte olan… Recep is coming”

Tüm zamanların en çok izlenen yerli filmleri sıralamasında ilk sırada 7 milyon 434 bin izleyiciyle ‘Recep İvedik 5’, ikinci sırasında 7 milyon 369 bin izleyiciyle ‘Recep İvedik 4’ yer alıyor. Serinin en az izlenen filmi ‘Recep İvedik 3’ ise 3 milyon 326 bin izleyiciyle 29. sırada yer alıyor.

2008 yılında vizyona giren ilk ‘Recep İvedik’ filmi ile başlayan komedi serisinin son filmi ‘Recep İvedik 6’, 2019 yılında vizyona girdi.

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