Şahan Gökbakar’dan Recep İvedik 6 ‘gişede çakıldı’ iddialarına esprili yanıt!

Recep İvedik 6, açılışını bir milyon 23 bin 136 kişiyle yaptı. Ancak çeşitli mecralarda filmin boykota uğradığı için gişede çakıldığı iddia edildi. Oysa ki Recep İvedik 6, kasım ayında vizyona giren tüm filmler arasında en iyi açılışı yapan film unvanını aldı.

Filmin gişede çakıldığına yönelik iddialara ise Şahan Gökbakar, Instagram’dan cevap verdi. Fenomen karakterlerinden Sinan Sağıroğlu’nu hatırlatan Gökbakar, “Yav tamam çakıldı gişede… Tamaaaam çakıldı. Yav bir bıkmadınız ya. Tamam çakıldı kardeşim. Türk sinemasında bugüne kadar 7 bini aşkın film çekildi. Ancak 7 bin filmin sadece 9 tanesi 1 milyon üzeri açılış yapabildi. 1 milyon üzeri açılış yapan bu 9 filmin 5’i Gökbakar kardeşlere ait. Tebrikler Recep İvdeik 6 ekibi… Teşekkürler Türkiye… Ve tabii ki öv beni karıcığım… ” notuyla bir video paylaştı.



