Şahan Gökbakar’dan Sibel Ünli ile ilgili çarpıcı mesaj

İntihar eden ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Sibel Ünli ile ilgili bir mesaj paylaşan Şahan Gökbakar, "Çok üzgünüm Sibel... Seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı bu devlet. Nur içinde yat..." dedi.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan ve parasızlıktan dolayı intihar eden Sibel Ünli ile ilgili Şahan Gökbakar da çarpıcı bir metin kaleme aldı.

Instagram hesabından Sibel Ünli’nin fotoğrafı ile birlikte yazdığı notu paylaşan Gökbakaran’ın mesajı şöyleydi:

“1 lirası vardı yemek kartında, bir de bu sebepten yaşamaya değer bulmadığı bir hayatı. Yemek yemesi gerekmesin diye hayatından vazgeçti.

‘ÖNCE ÇOCUKLARIN KARNININ DOYMASI LAZIM’

Uzaklarda değil! İstanbul’da… Halbuki ne güzel bir havalimanı vardı, inci gibi köprüler vardı, gökdelenler yapılıyordu, belki kanal bile açılacaktı. Öyle bir ülkede yaşıyordu ki Sibel, kişi başı gelir 8 bin dolardı ama Sibel yaşamaya değer bulmadı. 1 lirası vardı çünkü yemek kartında. Pardon 1 lira 45 kuruş… Çok üzgünüm Sibel… Seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı bu devlet. Nur içinde yat…

Öğrencilerinin aç, genç insanlarının bolcası işsiz ve en önemlisi birçoğunun da umutsuz olduğu bir ülke olduk… Her şeyi bırakıp bunlarla uğraşmak lazım… Bu ülkenin önce çocuklarının karnını doyurması lazım… Çünkü hepsinin yaşamaya değer hayatları var.”