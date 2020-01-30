‘Şahane Hayaller’ ekibinin şahane heyecanı

Sosyal medyada Nalet Bebe'nin yaratıcısı olarak bilinen Ömer Başdoğan, Şahane Hayaller filminde şair Ömer karakterine can veriyor. İlk kez bir filmde yer alan Başdoğan, “Senaryosunu kardeşimle yazdığım Şahane Hayaller’in çekimleri Ankara'da gerçekleşti. Yıllardır sosyal medyada içerik üretiyorduk, bizden beklenen bir şeyler vardı. Kardeşimle oturup yazdık ve filme çevirdik. Usta isimler ile çalıştık; Salih Kalyon, Suzan Aksoy, Çetin Altay… Ben 30 yaşlarında ipe sapa gelmemiş, şiir yazan kendisini şair zanneden ama şiirleri çok kötü olan Ömer karakterini canlandırıyorum. Şair olma arzusu ile ilerlerken başına sürekli tirajikomik olaylar geliyor. Çekimler sırasında badireler atlattık, hastalandım, başıma 20 kiloluk saksı düştü ama nihayetinde çekimleri tamamlayabildik. Bu film benim hayallerimden bir tanesiydi” dedi.

‘EDEBİYAT OLUNCA HEYECANLANIYORUM’

Filmde bir antikacıyı canlandıran usta oyuncu Salih Kalyon ise “Ben bu filmde Ömer'in annesine aşık olan dul bir antikacı oldum, içten içe aileyi gözetliyorum. Onlara sahip çıkan bir adamım. Ben çok severek oynadım, çok beğendiğim bir karakter oldu. İşin içinde edebiyat olunca beni heyecanlandırıyor. Bundan sonrası seyircinin taktiridir umarım beğenirler” dedi.

Şahane Hayaller’de ‘Bilardocu Adem’ karakterini canlandıran Çetin Altay ise karakterini şöyle anlattı: “Mahalle ortamını bilen özel ıstakaları ve özel eldivenleri olan bir adamım. Ömer'in akıl hocası gibiyim… Ömer ile yolumuz filmimizin yapımcısı Erdem sayesinde kesişti, bir şeyler yapalım derken kısmet bugüne oldu.” Yeni film projelerinin olduğunu da sözlerine ekleyen Altay, “2 tanesi olursa eğer, çok farklı bir şey olacak. Diğer bir tanesi de ‘Oflu Hoca’ olacak herhalde” dedi.

‘HAYATIMIZ ÖNCEDEN SİYAH BEYAZMIŞ’

4 ay önce kızı Meryem Mila'yı kucağına alan Altay, baba olmanın inanılmaz güzel bir şey olduğunu ifade ederek, “Ben 40 yaşımdan sonra evlenip baba oldum, muhteşem bir duyguyu tadıyorum. Boşta kaldığımız bütün vaktimizi çocukla geçirmeye çalışıyorum. Bizim hayatımız çocuktan önce siyah beyazmış meğerse” diye konuştu.

Şahane Hayaller, 7 Şubat'da vizyona girecek.