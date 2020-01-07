Şahane Hayaller setinde korkutan kaza

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendiği, müziklerini Kerem Ökten’in yaptığı, kadrosunda Nalet Bebe'nin yaratıcısı Ömer Başdoğan, Salih Kalyon, Çetin Altay, Cemil Şahin, Suzan Aksoy ve Berrak Güvem gibi oyuncuların yer aldığı ‘Şahane Hayaller' adlı sinema filminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

GÖRÜNMEZ KAZA

Kamera arkasında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Ömer Başdoğan’ın çekim sırasında başına saksı düştü. Ne olduğunu anlayamayan Ömer Başdoğan şaşkınlığını gizleyemedi. Set ekibinin de büyük korku yaşadığı olay sonrası hastaneye kaldırılan Ömer Başdoğan 1 gün gözlem altında tutulduktan sonra çekimlere devam etti.

Şahane Hayaller, 7 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.