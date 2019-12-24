Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
‘Şahane Hayaller’ vizyon için gün sayıyor
‘Şahane Hayaller’ vizyon için gün sayıyor
Sosyal medya dünyasının sevilen karakterlerinden biri Nalet Bebe'nin yaratıcısı Ömer Başdoğan, senaryosunu yazdığı Şahane Hayaller filmiyle izleyicilerle buluşmayı bekliyor.
Kültür Sanat 24 Aralık 2019 - 16:49

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın müziklerini ise Kerem Ökten'in yaptığı kadrosunda Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Suzan Aksoy, Salih Kalyon, Berrak Güvem ve Çetin Altay gibi oyuncuların yer aldığı ‘Şahane Hayaller’ adlı sinema filminin çekimleri tamamlandı.

ŞAİR OLMA ÇABASI NİHAYETE ERECEK Mİ?

28 Eylül’de Ankara’nın Nallıhan ilçesinde başlayan çekimler iki hafta sürdü. 2020 yılının ilk aylarında vizyona girmesi beklenen filmde; Ömer Başdoğan’ın canlandıracağı Ömer karakterinin şair olma ideali yüzünden ailesi, sevgilisi ve kendisiyle yaşadığı çatışmalar esprili bir dille beyazperde seyircisiyle buluşacak.

Etiketler