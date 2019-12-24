‘Şahane Hayaller’ vizyon için gün sayıyor

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın müziklerini ise Kerem Ökten'in yaptığı kadrosunda Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Suzan Aksoy, Salih Kalyon, Berrak Güvem ve Çetin Altay gibi oyuncuların yer aldığı ‘Şahane Hayaller’ adlı sinema filminin çekimleri tamamlandı.

ŞAİR OLMA ÇABASI NİHAYETE ERECEK Mİ?

28 Eylül’de Ankara’nın Nallıhan ilçesinde başlayan çekimler iki hafta sürdü. 2020 yılının ilk aylarında vizyona girmesi beklenen filmde; Ömer Başdoğan’ın canlandıracağı Ömer karakterinin şair olma ideali yüzünden ailesi, sevgilisi ve kendisiyle yaşadığı çatışmalar esprili bir dille beyazperde seyircisiyle buluşacak.