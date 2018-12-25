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Sahne engelleri yıkan gençlerin
Sahne engelleri yıkan gençlerin
İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı'nın (İZEV) yeni yıl balosunda engelleri yıkan gençler sahne aldı. 
Kültür Sanat 25 Aralık 2018 - 16:19

İZEV’in yeni yıl balosu Jolly Joker Vadistanbul’da gerçekleşti. Sarıyer Belediyesi’nin katkılarıyla Jolly Joker ev sahipliğinde gerçekleştirilen gecenin sunuculuğunu Hakan Kural ve Merve Kılıç yaptı. Baloya çeşitli sivil toplum örgütleri ve Rotary kulüpleri de defileleri ile renk kattılar.

‘ENGEL SADECE ZİHİNLERDE’

Gece boyunca gönüllerince eğlenen İZEV gönüllüleri, Neslican Tay’ın sürpriziyle duygusal anlar yaşadılar. Podyuma çıkan Tay, ”Hayatın önünde hiç bir engel yok. Engel sadece zihinlerde. Bu gece ve her yeni doğan günde o engelleri birer birer aşacak, o duvarları kararlılıkla yıkacağız. Ne zaman isterseniz yanınızda olacağım” dedi.

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