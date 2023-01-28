Sahnede Nazi selamı veren Pantera grubunun konserleri iptal ediliyor

Ünlü heavy metal grubu Pantera'nın solistinin 2016 yılında sahnede verdiği Nazi selamı pahalıya patladı. Tekrar bir araya gelmeye çalışan grubun üç şovunun iptal edildiği öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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2015 yılında hayatını kaybeden heavy metal grubu Motörhead’in Lemmy Kilmister’ı anma konseri tatsız bir olaya sahne oldu. 2016 yılında, Hollywood’da düzenlenen anma konserinde sahneye çıkan metal grubu Pantera’nın solisti Phil Anselmo, sahnede Nazi selamı verdi ve seyircilere “beyaz güç” diye seslendi. Olay, grubun son şarkılarını söyleyip sahneyi terk etmesinden hemen önce meydana geldi.

O anların görüntüsünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından, grubun dinleyicileri Phil Anselmo’ya tepki gösterdi. Müzikseverler, “Pantera’nın Nazilerle ne ilgisi olabilir” diyerek tepkilerini dile getirdi ve açıklama istedi. Bunun üzerinde bir açıklama yapan Phil Anselmo yalnızca şaka yaptığını iddia etti.

Herkesi çok sevdiğini söyleyen Anselmo, el hareketinin yalnızca bir şaka olduğunda ısrar ederken, “ama bende özür yok” dedi. “Beyaz güç” ifadesiyle beyaz şarabı kastettiğini söyleyen şarkıcı samimi bulunmadı ve tepki çekmeye devam etti.

Anselmo, daha sonra, “beni ve gerçek doğamı tanıyan herkes bunların hiçbirine inanmadığımı bilir” diyerek tam bir özür metni yayınladı.

20 YILDIR TURNEYE ÇIKMIYORLARDI

Günümüze kadar unutulmayan bu olay, başka sebeplerden dolayı 20 yılı aşkın bir süredir turneye çıkmayan metal grubunun başını yine derde soktu.

Pantera, bu hafta başlarında Almanya’daki Rock am Ring ve Rock im Park festivallerinin kadrolarından çıkarıldı. Festivalin organizatörü, Pantera’nın ayrılmasına halkın tepkisini göstererek, kararın “sanatçılar, ortaklarımız ve siz festival hayranlarıyla yapılan yoğun görüşmeler” nedeniyle alındığını söyledi.

Grubun ayrıca 31 Mayıs’ta Viyana’daki Gasometer mekanındaki gösterisi de iptal edildi. Rock am Ring ve Rock im Park’ta olduğu gibi, Avusturya gösterisinin organizatörü iptal için net bir neden sunmadı, yalnızca bilet sahiplerine geri ödeme yapılabileceğini yazdı.

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