Sahnelerin acı kaybı… Fuat İşhan yaşamını yitirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 92 yaşındaki Fuat İşhan’ın vefat ettiğini “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, değerli sanatçılarından, tiyatro oyuncusu, yazar ve seslendirme sanatçısı Fuat İşhan'ı yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz” diye duyurdu. İşhan, Antalya Kurşunlu Kent Mezarlığı'na defnedildi. Namazın ardından İşhan, son yolculuğuna uğurlandı.

FUAT İŞHAN KİMDİR?

1927'de İstanbul'da doğdu. Güç koşullar içinde büyüdü. İlkokul çağından itibaren hem çalıştı, hem okudu. Orta öğrenimi sırasında başarılı bir öğrenci olduğu için okul temsillerinde başroller verildi. Bu oyunlar Şehir Tiyatrosu'nun sahnelerinde oynanınca, hayatının uğraşını bulmuş oldu. Çünkü oyunlar, zamanın ünlü tiyatrocuları tarafından seyredilmiş ve Muhsin Ertuğrul, değerli oyuncuları Sami Ayanoğlu ile Talat Artemel'i evine göndererek tiyatroya çağırtmıştı onu. Artık hem okuyor hem sahneye çıkıyordu. Hukukun son sınıfına kaldı. 1946'dan beri – kısa bir rahatsızlık dönemi ve yedek subaylık hariç – Şehir Tiyatroları'nda çalışmıştır. Yüzden fazla oyunda; gibi önemli roller yüklenmiştir. Yönetmenlik de yapmıştır.

Orta öğretim sırasında amatörce başladığı oyun yazma uğraşını sürdürmüş TRT ve Kıbrıs Radyosu'nda yayınlanmış otuz kadar radyo oyunu yazmıştır. “Sevgili”, “Nişanlılar”, “Deli Oğlan”, “Beşik Nişanı”, “Sarı Traktör”(T. Apaydın'dan uyarlanma ), “Gülyabani”(H.R. Gürpınar'dan uyarlama), Köyün Kamburu(K.Tahir'den uyarlama) ve Atatürk Yılı yarışmasında ödül kazanan “Oy Deniz” bu radyo oyunlarından bazılarıdır.

Radyo ve TV'de seslendirme de yapan yazarın sahneye çıkmış üç oyunu vardır. Bir arkadaşı ile yazdığı “Küçük Gezginler” isimli çocuk oyunu, 1974-75 sezonunda Şehir Tiyatrosu'nda oynanan “Kubilay” ve “Bayrak Böyle Yükseldi”.



ŞEHİR TİYATROLARINDA OYNADIĞI OYUNLAR

Şeytanın Tohumu, İpekçi Merhum, Büyük Cemaat, Kaş Yapayım Derken, İhtiras Tramvayı, Liliom, Don Juan'a Oyun, Kubilay, Koca Sinan, Şatoda Kovalamaca, Bir Kavuk Devrildi, Othello, Utanç Duvarı, Utanç Dünyası, Sonbahar Fırtınası, Tango, Pirinçler Yeşerecek, Kadıköy İskelesi, Her Şeye Rağmen, Onu Çok Seviyorum, Sokakta: Street Scene, Adını Çocuklar Koysun, Tanrı Dağı Ziyafeti, Peer Gynt, Ali ve Küçük Hafiyeler, Harami Çeşmesi, Deli, Mahallenin Romanı, İşte Buna Talih Derler!, Harput'ta Bir Amerikalı, Koca Sinan, Paralar Bankada, Cennet Yolunda, Oyuncakçı Dede, Mavi Gözlük, “Öteki, Gelişte”, Fazilet Eczanesi, Kral Lear, Bir Takım İnsanlar, Çıplakları Giydirmek: Vestire Gli İgnudi, Atinalı Timon, İktidar, Sinekler, İyi Saatte Olsunlar (Kiralık Bina, Yanlışlıklar Komedyası, Rumelihisarı, Scapin'in Dolapları, Mariana Pineda, Sürüp Gider, Çil Horoz, Coriolanus, Bir Yaz Gecesi Rüyası, İsyancılar, Ormanda, Bozuk Düzen, Yaşama Sevinci (Gümüş Düdük), Haftabaşı: Mr. Kettle And Mrs. Moon, Yalnız Adam, 1793: Quatre- Vingt Treize, Çürük Temel, Abdi ile Memiş İstanbul'da, Suçlu Mu Suçsuz Mu? Cumhuriyet Kızı.

ÇAĞRI FİLMİNE SES VERENLERDENDİ

İşhan, Yeşil Bir Dünya, İki Başlı Dev, Bekle Dedim Gölgeye, Kavga, Küçük Hanımın Kısmeti, Cilalı İbo Yıldızlar Altında gibi filmlerde rol almıştı. Yeşilçam'da çok sayıda karakterin dublajına imza atmıştı. İşhan “Çağrı” filmine de ses vermişti.