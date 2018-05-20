Sahnenin büyüsüne kapıldım

Müzik dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Aysun-Ali Kocatepe’nin kızları İlkyaz Kocatepe, “Armut dibine düşer” iddiasının tam tersine müziği değil oyunculuğu seçti. Tiyatro Kedi’de ‘Damadım Olur musun?’ oyunuyla sahneye çıkan İlkyaz Kocatepe ile oyunculuğunu, tiyatroyu ve dizileri konuştuk.

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– Önce ‘Damadım Olur musun?' adlı oyununu konuşalım…

Tiyatro Kedi'nin hazırladığı, İpek Tenolcay, Ayşe Erbulak ve Özdemir Çiftçioğlu'nun oynadığı oyun için beni Hakan Altınel aradı. Senaryoyu okuyunca çok sevdim. Evlenmek isteyen iki gencin aileleri arasındaki çatışmayı anlatıyor oyun. Ailelerden biri muhafazakar diğeri ise modern görüşlü. Aileleri arasında kalan iki gencin yaşadıkları mizahi motiflerle süslenerek anlatılıyor.

– Oyunun mesajı ne?

Oyun sevginin önemini ve gücünü anlatıyor. Bana göre de sevginin gücünü keşfetmeliyiz. Türkiye'de yaşanan pek çok sorunun çözümü de bana göre sevgiden geçiyor. Oyunumuzda da muhafazakar ve modern yapıdaki ailelerin bir araya gelmesi de ancak sevgiyle mümkün oluyor.

– Biraz da rolünden bahseder misin?

Muhafazakar bir ailenin kızı olan Ayşegül Mülayim karakterini oynuyorum. Günümüz genç kızlarının bir kopyası o…

– Tiyatro senin için ne ifade ediyor?

Tiyatroyu çok seviyorum. İki yıl önce BKM Mutfak'ta sahneye konulan ‘No Name' adlı oyunda bir karakteri içselleştirmeyi öğrenirken sahnenin tozunu yuttum ve büyüsüne kapıldım.

BANA HER ZAMAN DESTEK OLDULAR

– Müzik dünyasının başarılı isimlerinden Ali Kocatepe baban, Aysun Kocatepe annen… Senin yüreğin ise oyunculuk için çarpıyor…

Babam ve annem asla oyunculuk şevkimi kırmadılar ve bana her zaman destek oldular. Lise yıllarımda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri aldım. Babam konservatuvar okumamı istedi ama ben İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Bölümü'nden mezun oldum. Ancak şan dersleri de aldım ve annemle babam için bir müzik çalışması yapmayı düşünüyorum.