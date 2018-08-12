Sahte Can Yücel şiirlerinin sayısı 50’yi buldu

Can Yücel, ölümünün 19. yılında anılırken şairin edebi mirasını koruma mücadelesi de sürüyor. Zira zon dönemde Yücel'e ait olduğu ileri sürülen çok sayıda sahte şiir özellikle sosyal medyada hızla yayılıyor. Şu ana kadar tespit edilen sahte Can Yücel şiiri sayısı 50'yi buldu.

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Şair Can Yücel, ölümünün 19. yılında anılıyor. Yıllardır Can Yücel’in şiiriyle hiçbir ilgisi olmadığı halde internette “Can Yücel şiiri” olarak paylaşılan dizelerin izini süren Prof. Dr. Semih Çelenk, “Sahte Can Yücel şiirleri” listesinin 50 şiire ulaştığını açıkladı.

Ölümü sonrası Can Yücel’e yapılan en büyük haksızlıkların başında, ilgisiz dizelerin “Can Yücel şiiri” diyerek internette dolaşıma sürülmesi oldu. Şairin üslubu ve siyasi duruşuyla hiçbir alakası olmayan sayısız şiir internette Can Yücel etiketiyle dolaşırken bu, sinemadan gazete makalelerine kadar etki yapmış durumda.

Eşi Güler Yücel, konuya dair Kemal Öncü’ye verdiği röportajda “Yine örneğin Her şey sende gizli diye bir şiir var. O demin söylediğin şiir var… Mistik, kaderci, boşverci, metafizik bulamaçlı bu şiirlerle Can'a karşı adeta faili meçhul bir kampanya yürütülüyor gibi. Can'ın şiiri şiir gibi şiirdi… Ne o öyle “Ömür dediğin bir gündür/ o da bugündür…” ye, iç, eğlen keyfine bak gerisine aldırma mesajı? Can muhalif bir şair, söyleyeceğini eğilip bükülmeden dobra dobra söyleyen bir şair, ziyaret edenlerin şaşırdığı iki göz odada oturup üreten bir şair…” ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE CAN YÜCEL’iN YAZDIĞI İDDİA EDİLEN SAHTE ŞİİRLER

Yıllardır bu ilgisiz dizelerin izini süren Prof. Dr. Semih Çelenk, tespit ettiği şiir sayısının 50’ye ulaştığını duyurdu.

Çelenk’in blogunda yayımladığı liste şöyle:

1.Bağlanmayacaksın

2.Kadın Dediğin

3.Erkek Dediğin

4.Seninle Olmanın En Güzel Yanı

5.Anladım

6.Herşey Sende Gizli

7.Eğer

8.Herkes Gitmek İstiyor

9.Sevdiğin Kadar Sevilirsin

10.Sağlık Olsun

11.Tam zamanında Yaşamak (Yaşamak Zamanı)

12.Tersten Yaşamak

13.Biraz Değiştim

14.Bir gün Anlarsın

15.Gitmek

16.Seninle Yaşlanmak İstiyorum

17.Asla Keşkelerim Olmadı

18.Özledim Seni

19.Bilmelisin ki

20.Aşk

21.Boşver ve Yaşı Başı

22.Olmuyorsa Zorlamayacaksın

23.Ben Benden Olgun İnsan İsterim Karşımda

24.Öyle Sabah Uyanır Uyanmaz Fırlama Yataktan

25.Farkında Olmalı İnsan

26.Bir Eşi Olmalı İnsanın

27.Unutma

28.Sevgi Emekmiş

29.Özleme Dair (Kim Özlerdi?)

30. Ömür Dediğin Bir Gündür O da Bugündür

31.Aşk Ayakkabı Gibidir

32.Rakı İçen Kadınlar

33.AteşveSu

34.Ülke Bölünsün İstiyorum

35.Kadınım Ben

36.Senin İçin Yasak Dediler

37.Bayram Şiiri

38.Dostlar Irmak Gibidir

39.Öye Bir Hayat Yaşadım ki

40.Bir Yolun varsa Gidilecek

41.Ömür Dediğiniz Nedir Ki

42.Fakirin Gayrimeşru Çocuğu

43.Ey Yüreğim

44.Özlersin

45.Hepsi Bu

46.Birşey Eksik

47.Kendimden Özür Diliyorum

48.Bir Kadını Ağlatmak

49.Ölüm Bir An

50.Galiba Yoruldum