Sahte Rakı’dan yeni EP

Ferah EP’sinde farklı müzikal zenginlikler ile kaydedilen “Ferah”, “Beni Bekleme” ve “Kredi Kartı” şarkıları yer alıyor. Sahte Rakı ekibi, hayatın artan hızı ve koşuşturması içerisinde, gerçekliği azalmış uyaranların etkisinde ve kalıcılığı olmayan ilişkiler arasında kaybolmadan dinleyicisine ferah umutlar sunmaya gayret gösteriyor.

Sahte Rakı, Stüdyo Arı Müzik Yapım tarafından yayınlanacak EP'si “Ferah”ı 2019'un Mayıs ayında dinleyicisinin beğenisine sunuyor.

Ferah, Mostar Pavorotti Music Center stüdyolarında kaydedildi. Ses mühendisi olarak Sasha Karabatak ve Sead Zaklan görev yaptı. Gruba trompette ile Ivan Suśac eşlik etti. Edit süreci Emre Malikler tarafından tamamlanan parçaların Mix ve Mastering süreçleri ise Arıkan Sırakaya tarafından Stüdyo Arı'da gerçekleştirildi. “Beni Bekleme” ve “Kredi Kartı” parçalarının söz ve besteleri Korhan Kodaman'a ait. “Ferah” parçasının sözlerini Korhan Kodaman yazdı, bestesi ise Korhan Kodaman ve Uluç Büyükbeşe tarafından yapıldı.