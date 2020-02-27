Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Şaibe nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şaibe mi, şayibe mi?
Şaibe nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şaibe mi, şayibe mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘şaibe’dir. Şaibe mi, şayibe mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 27 Şubat 2020 - 11:40

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘şaibe'dir.

ŞAİBE NE DEMEK:

1- Art düşünce.

2- Hile.

3- Eksiklik, kusur, ayıp:

4- Kir, leke.

ŞAİBE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin şaibe mi, şayibe mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şaibe şeklinde olmalıdır.

şayibe (Yanlış kullanım)
şaibe (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yapılan devir satışının şaibeli olduğu ortaya çıktı.”

İLGİLİ HABERMurdar nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre murdar mı, mundar mı?