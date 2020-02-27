Şaibe nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şaibe mi, şayibe mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘şaibe'dir.
ŞAİBE NE DEMEK:
1- Art düşünce.
2- Hile.
3- Eksiklik, kusur, ayıp:
4- Kir, leke.
ŞAİBE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin şaibe mi, şayibe mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şaibe şeklinde olmalıdır.
şayibe (Yanlış kullanım)
şaibe (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yapılan devir satışının şaibeli olduğu ortaya çıktı.”