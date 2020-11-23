Saint Pierre Han konservatuar olacak

İstanbul Galata'daki en önemli yapılardan biri olan Saint Pierre Han, Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvar binası olacak. Farklı kuşakları yansıtan ve tarih kokan binada, yeni sanatçılar yetişecek.

1770 yılında Fransızlar tarafından inşa edilen, İstanbul’un en önemli tarihi sokaklarından birinde yer alan Saint Pierre Han, uzun yıllar Fransız tüccarlarını ağırlamış, 1863’te de Osmanlı Bankası’na ev sahipliği yapmış.

İçinde 14’üncü yüzyıldan kalma izler de taşıyan konsoloslukların, büroların yer aldığı, Mimarlık Odasının da temellerinin atıldığı han, İstanbul’un kozmopolitliğini gösteren en önemli yapılardan biri olarak önemini koruyor.

Son yıllarda tornacılar, gıda imalatçıları ve metal işleme atölyelerinin faaliyet göstermesiyle tahribata uğrayan ve bakımsız kalan 3 katlı, 66 odalı bu yapı, sanatın evrenselleşmesi için Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı’nın binası olmaya hazırlanıyor.

“ORTAYA ÇIKANLAR BİZİ ŞAŞIRTIYOR”

Binanın restorasyonundan sorumlu Yüksek Mimar Seda Özen Bilgili, yapının kendilerini şaşırttığını belirterek, “Geleneksel bir Osmanlı, Selçuklu Hanı düşünürsek oralarda göremeyeceğimiz kalem işleri ortaya çıkıyor. İlk inşa edildiği dönemden gelen barok kalem işleri, bazen bir gemi içeren duvar resmi, mimarların eklemiş olduğunu düşündüğümüz baykuşlar, desenler ve mimarların duvara şablonla yazdıkları ofis tabelaları bile çok önemli belgeler arasında” dedi. (DHA)