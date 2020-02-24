Şair Abdullah Akay’dan yeni kitap

“Beynimizin kıvrımlarındaki bilinçaltı belleğini açık tutun. O bellek her anınızı kaydeder. Onda yaşam iksiri vardır. Tüm yaşam oradadır” diyen Abdullah Akay, Kadıköy Life dergisine yaptığı açıklamada yeni kitabıyla ilgili şunları söyledi:

“Yaşam iksiri bilinçaltı belleğinizde. Kalbiniz dursa dahi beyninizle yaşarsınız. Oradaki kayıtlar ana bilgisayara bağlı, bu yüzden biz de ölmeyiz kayıtlarımız da… Bu kayıtlar her an karşımıza çıkabilir. Çünkü biz ölümsüz varlıklarız. Kaç kez geldik, kaç kez gittik? Bunu ancak beyin bilebilir. Düşünün! Düşündükçe büyürsünüz. Ne kadar büyük hayal kurarsanız, o kadar gerçeğin içinde olursunuz. Hayal, hayat otomobilinin hem farkı hem de dikiz aynasıdır.



MUTLU GÜZELLİKLER BİZLERİ BEKLİYOR

Hiç kimse için öldü diye ağıt yakmayın. Biz ölümsüz ruhlarız. Ruhun ışıklanıp yükselleşmesi yeni güzelliklere, sonsuz mutluluklara yol açar. Evrenin yıldız tarlaları ve cennetlerinde bizler için sonsuz güzellikler var. Her şey var olan tüm yaradılmışlar insan içindir. Mutlu güzellikler bizleri bekliyor. Bilin ki ölmeyeceğiz, sonsuza kadar ışıklı dünyalarda olacağız.”