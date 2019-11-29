Şair Haydar Ergülen’in etkinliği iptal edildi

Şair Haydar Ergülen’in İzmir Atatürk Lisesi’ndeki etkinliği son anda iptal edildi. İzmir’in yerel bir gazetesine konuşan şair, “Yıllardır ders kitaplarında adım geçiyor, beni okula almamaları ilginç oldu tabii. Çocuklarla elbette şiiri konuşacaktık ama TÜGVA'dan, ENSAR'dan da bahsedecektim. Gittiğim her yerde bu konuda konuşuyorum. Burada da konuşacaktım. Etkinliği engelleyerek belki bunu engellemiş oldular” dedi.

BirGün’ün haberine göre, Yıllar önce Şükrü Erbaş’ın da Kiraz’da yapacağı etkinliğin engellenmek istendiğini ve Erbaş’ın otelde şiir okumak zorunda bırakıldığını hatırlatan Ergülen, “Şükrü Erbaş ile beraber ile birçok etkinliğe katıldık. Onun yıllar önce başına gelen şeye epey gülmüştük, şimdi benzer bir şey benim başıma geldi” dedi.

“İPTAL ETMEZSENİZ MÜFETTİŞ GÖNDERİRİZ”

Etkinliğinin iptal edilmesine tepki gösteren ünlü şair, “İzmir’in en iyi okullarından Atatürk Lisesi’ndeki etkinliğimiz iptal ediliyor. Neden olarak da şikayeti gösteriyorlar. Okul müdürü iki defa aranmış, iptal etmezseniz müfettiş göndeririz demişler” şeklinde konuştu.

İPTAL EDİLEN ETKİNLİK MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Haydar Ergülen’in etkinliğinin İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi tarafından engellenmesini Meclis gündemine taşıdı. Etkinliğin iptaline tepki gösteren Bakan şunları söyledi:

* “Üç yıl önce Şükrü Erbaş İzmir'e gelmişti. O zaman da İlçe Emniyet, otelde düzenlenmesi planlanan etkinliğe Şükrü Erbaş'ın şiirlerini oturarak okuması halinde izin vereceğini, şiirlerini ayakta okursa müdahale edeceğini duyurmuştu. Bugün de ders kitaplarında eserleri olan, ülkemizin kıymetli edebiyatçılarından Haydar Ergülen'in etkinliği İl Milli Eğitim Müdürü tarafından engelleniyor. İzmir'i böyle bir saygısızlığa sahne edenleri kınıyorum.”

* “Tehditle talimatlarla özgür sanatı, şiiri ve fikir ifade özgürlüğünü zapturapt altına alanları kınıyorum. Haydar Ergülen'den kim neden rahatsız olur? Ya da Milli Eğitim Müdürü kimin ‘itibarını' korumayı görev edinmiştir? Yoksa hukuk ve etik dışı davranışlarına rağmen nasıl hala o konumdadır? Kamuoyuna açıklanması gerekenler var… Ayrıca unutulmamalı ki eğitimcinin görevi; öğrencileri şiire, edebiyata, düşünmeye, sorgulamaya sevk edip, geleceğe hazırlamaktır!”

* “Kendinden olmayanı itme/sindirme operasyonlarını öğrencilere izletmek, gençleri koku ikliminin içine çekerek gelecek umutlarını yok etmek değildir! Nereye saldıracağını şaşırmış haldekilere cevabı Haydar Ergülen versin: ‘Hangi yalana inanacağını şaşırdıkça / yalnızca inanmaya inanıyor insan / ve hiçbir yalan kalmıyor sonunda / her şeyin gerçek olduğundan başka.'”