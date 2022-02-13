Şair Salih Bolat yaşamını yitirdi

Şair, yazar ve akademisyen Salih Bolat, corona virüsü nedeniyle 66 yaşında vefat etti. Bolat, bir süredir hastanede tedavi altındaydı.

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Çağdaş Türk şiirinin önde gelen temsilcilerinden şair, yazar ve akademisyen Salih Bolat, corona virüsü nedeniyle 66 yaşında yaşamını yitirdi. Bolat, bir süredir hastanede tedavi altındaydı.

Bolat’ın vefatının ardından Yitik Ülke Yayınları bir paylaşım yaparak, “Sevgili şair dostumuz, ağabeyimiz Salih Bolat'ımızı yitirdik. Ailesinin, dostlarının, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun… Ruhu şad olsun…” ifadelerini kullandı.

Berken Döner, Bolat’ın ardından, “Biricik sevgilimi, taparcasına sevdiğim adamı, Salihim’i Salih Bolat’i kaybettik.” paylaşımını yaptı.

SALİH BOLAT KİMDİR?

Salih Bolat, 1956’da Adana’da doğdu. İlkokulu ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Gazi Üniversitesi'nin Sosyal Politika Bölümü’nü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı.

Çeşitli üniversitelerde, öğretim üyesi olarak Senaryo, Sinema ve Edebiyat, Dramatik Yazarlık, İletişim Yazarlığı, Tiyatro Tarihi, İletişim ve Edebiyat, Eleştirel Okuma, Yazınsal Türler adlı dersleri verdi.

Edebiyat yaşamına Yeni Adana gazetesinin kültür sanat sayfasında öyküler yazarak başladı (1974). Arkadaşlarıyla birlikte Koza adlı dergiyi çıkardı (1975). İlk şiirini bu dergide yayımladı.

1977-1980 yılları arasında Yapıt dergisinin, 1982-83 yıllarında Petek dergisinin yazı kurulu üyeliğinde bulundu. 1984-86 yıllarında Yarın dergisinin çalışmalarına katıldı. 1980 yılı başlarından itibaren Yeni Olgu, Oluşum, Edebiyat 81, Türkiye Yazıları, Süreç, Yeni Düşün, Varlık, Gösteri, Düşler, Şiir-lik, Edebiyat ve Eleştiri, Defter, E, Kaçak Yayın, Evrensel Kültür, Yasakmeyve gibi dergilerde şiirler ve yazılar yayımladı.

1995-97 yıllarında Siyah Beyaz gazetesinde, “Duygusal Düşünceler” adlı köşede yazdı. Bu yazılarından seçtiklerinin de yer aldığı yazılarını, daha sonraki yıllarda, aynı adla bir kitapta topladı.

1996 yılında, Radyo C’de “Şiir Penceresi” adlı programı yapımcı ve sunucu olarak yürüttü. Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’nün ve Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü’nün seçici kurul üyeliklerinde de bulunan Salih Bolat, Edebiyatçılar Derneği’nin ve Türkiye Yazarlar Sendikası'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinde de görev aldı. 2010 Yılında, Uluslararası Sete Şiir Festivaline katılmak üzere Fransa'ya davet edildi.