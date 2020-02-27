Şair ve belgeselci Mehmet Ragıp hayatını kaybetti

Şair Mehmet Ragıp Karcı, bir süre önce bypass ameliyatı olmuştu. Geçen hafta solunum yolları sıkıntısı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Karcı, hayata tutunamadı ve 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Karcı, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İŞTE, MEHMET RAGIP KARCI’NIN HAYATI

1945 yılında Siverek’te doğdu. İlk ve ortaokulu Siverek’te okudu. Erzincan Askerî Lisesi’nde başladığı lise öğrenimini, Ziya Gökalp Lisesi’nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden yüksek öğrenim gördü. TRT’de kamera asistanlığı yaptı; stüdyo kamera servisinde görev yaptıktan sonra yapımcı-yönetmen olarak Eğitim-Kültür Programları Müdürlüğü’nde çalıştı ve bu görevindeyken emekliye ayrıldı.[4] Emekli olduktan sonra valiliklere, Kültür Bakanlığı’na belgeseller hazırladı.

Davut Sulari, İsmail Daimi, Terzi Fehmi gibi saz ustalardan saz çalmayı ve türküyü öğrenen Karcı, 1966 yılında Türkiye çapında düzenlenen bir saz çalma yarışında Orhan Gencebay, Cinuçen Tanrıkorur ve Arif Sağ’ın ardından derece aldı. Sünni olmasına rağmen kameramanlık yaptığı dönemde “Alevi Dedesi” olarak tanındı.

Şiir ve şiir yazılarını Mavera, Kayıtlar, Edebiyat ve Dergah gibi dergilerde yayımladı. İlk kitabı “Yeni Bir Sevda Süleymânı” 1986’da yayımlandı. 1988 – 2006 arasında yayımladığı tüm şiirleri 2016’da “Tut Elimden Düşmeyelim” adlı kitapta topladı. Bu kitap ile 2016 yılında şiir dalında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü’ne değer bulundu.