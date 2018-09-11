Salman Rushdie’den bir Antik Yunan trajedisi: Altın Ev

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Salman Rushdie Altın Ev'de sadece zengin bir göçmen ailenin öyküsünü ve Hindistan'daki inşaat ve kara para aklama odaklı mafya düzenini anlatmıyor. Son yılların Amerikası’nın da kapsamlı bir sosyal-siyasal panoramasını çiziyor ve ulus çapında kimlik arayışına parmak basıyor. Obama'yla başlayıp yeşil (turuncu) saçlı politikacının seçilmesiyle biten sürece dair unutulmayacak bir roman.

Altın Ev, içeriği, biçemi, anlatım gücü ve zenginliğiyle elinizden bırakamayacağınız bir başyapıt.