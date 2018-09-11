Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Salman Rushdie’den bir Antik Yunan trajedisi: Altın Ev
Salman Rushdie’den bir Antik Yunan trajedisi: Altın Ev
Selman Rushdie'nin son yılların Amerikası'nın sosyal ve siyasal panoramasını çizdiği Altın Ev, Can Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu.
Kültür Sanat 11 Eylül 2018 - 17:28

Salman Rushdie Altın Ev'de sadece zengin bir göçmen ailenin öyküsünü ve Hindistan'daki inşaat ve kara para aklama odaklı mafya düzenini anlatmıyor. Son yılların Amerikası’nın da kapsamlı bir sosyal-siyasal panoramasını çiziyor ve ulus çapında kimlik arayışına parmak basıyor. Obama'yla başlayıp yeşil (turuncu) saçlı politikacının seçilmesiyle biten sürece dair unutulmayacak bir roman.

Altın Ev, içeriği, biçemi, anlatım gücü ve zenginliğiyle elinizden bırakamayacağınız bir başyapıt.

selmanrushdie
Etiketler