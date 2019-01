Salon’un yeni konukları belli oldu

Yeni isimleri programına dahil eden Salon, 28 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü, iki özel konserle Fransız elektro-pop ikilisi Agar Agar'ı sahnesinde ağırlayacak. “I Am That Man” ve “Prettiest Virgin” gibi parçalarıyla haklı bir hayran kitlesi edinen ikili, Birlikte Güzel iş birliği ile Türkiyeli hayranlarıyla Salon'da bir araya gelecek.

Salon Şubat ayı boyunca ayrıca, Tan Deliorman ve Ozan Erverdi’nin funk caz projesi The Kites'ın yanı sıra, 2018 Kasım'ında The Soft Moon'un Salon konseri öncesinde gecenin açılışını da yapan ELZ AND THE CULT ve yerli sahnenin yeni trap, hip-hop yıldızı Ben Fero'yu da hayranlarıyla buluşturacak.

SALON’UN YENİLERİ

Audioban Sunar: The Kites / 15 Şubat 2019 Cuma / 22.00

Tan Deliorman ve Ozan Erverdi’nin funk caz projesi The Kites, aynı apartmanda doğup, küçük yaşlardan beri birlikte müzik yapan iki arkadaş tarafından 2017'nin sonunda kuruldu.

ELZ AND THE CULT PSYCHODRAMA Albüm Lansman Konseri / 16 Şubat 2019 Cumartesi / 22.30

İstanbul çıkışlı gotik-pop, dark-wave projesi ELZ AND THE CULT, 2017 başlarında new-wave esintili teklisi ‘I Did This to Myself’ ile yurtiçi ve yurtdışında birçok mecranın dikkatini çekmeyi başardı.

Birlikte Güzel: Ben Fero Albüm Lansman Konseri / 27 Şubat 2019 Çarşamba / 21.30

Yerli sahnenin yeni trap, hip-hop yıldızı Ben Fero, 2018 yazında “Mahallemiz Esmer” başlıklı ilk teklisiyle birdenbire virale dönüştü.