Saloz’un Mavalı Cihangir Atölye Sahnesi’nde

Arzu Gamze Kılınç ve Muhammet Uzuner tarafından 2017 yılında kurulan Cihangir Atölye Sahnesi'nin (CAS) Konservatuvar öğrencileri tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Muhammet Uzuner'in yaptığı "Saloz'un Mavalı" adlı oyun 30 Ekim 2019 Çarşamba saat 20.30'da Cihangir Atölye Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Cihangir Atölye Sahnesi Konservatuvar öğrencileri tarafından hazırlanan ve önceki gösterimlerde büyük beğeni kazanan Peter Weiss’in yazdığı, Can Yücel’in çevirisini yaptığı Saloz’un Mavalı adlı oyunun yönetmen koltuğunda Muhammet Uzuner oturuyor. Işık Onur Alagöz, Koreografi Hicran Akın, Kukla Tasarım ve Yapımı Selda Uyan tarafından hazırlanan oyunda, Alper İrvan, Aylin Gündüz, Barış Kaan Güven, Berfin Karatay, Boran Özsaygı, Can Seçki, Dorukhan Kenger, Furkan Özkan, Murat Aytekin, Onur Özer, Ömercan Çelebi, Selda Uyan, Zuhal Atalay rol alıyorlar.

Oyun, Portekiz’de bir kahraman gibi karşılanarak iktidara gelen Antonio Salazar’ın otuz altı yıllık iktidarlık döneminde baskının, şiddetin, sömürünün günden güne artmasını ve bu dönemin nasıl bir diktatörlük dönemine dönüştüğünü; ezenlerin ve ezilenlerin gözünden eleştirel bir bakışla izleyiciyle paylaşıyor. Saloz’un Mavalı’nda; Salazar dönemi Portekiz’in üzerinden sömürgecilik tarihinin ve sınıf çatışmasının; mülkiyet düşüncesinin var olduğu günden beri insanlık tarihi üzerindeki etkilerini görüyoruz. İnsanın, kendi var ettiği ve kendisini kölesi haline getirdiği sömürgeciliğin hikayesini öznelden evrensele anlatıyor. 1973 yılında Can Yücel’in Saloz’un Mavalı olarak Türkçeleştirdiği yapıt daha önce Ankara ve İstanbul sahnelerinde farklı topluluklar tarafından oynandıktan sonra şimdi CAS öğrencileri tarafından sahneleniyor.



Arzu Gamze Kılınç’la Muhammet Uzuner’in 2017 yılında kurduğu Cihangir Atölye Sahnesi, eğitimden sahne uygulamalarına tiyatro severlerin geniş ilgisini gören yanıyla, yalnız Beyoğlu Cihangir'de değil farklı sahnelerde de seyirci karşısına çıkıyor. Oyun daha sonra 6 Kasım 2019 saat 20.30’da Cihangir Atölye Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

