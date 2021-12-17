SALT Beyoğlu’nda yeni sergi: Ten, Beden, Ben

İpek Duben’in kırk yılı aşan pratiğini yansıtmak üzere hazırlanan en kapsamlı sergisi “Ten, Beden, Ben” SALT Beyoğlu’nda açıldı.

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İşlerinde sıkça kullandığı kendi beden imgelerinden esinle adlandırılan “Ten, Beden, Ben” isimli sergi, erkek şiddetinden toplumsal cinsiyete, yerinden edilme ve göçten tüketim alışkanlıklarına uzanan konuları irdeleyen sanatçının üretimine yeni bir bakış sunuyor.

Sergide, İpek Duben'in 1980'lerin başındaki resim ve desenlerinden 2020 tarihli Angels and Clowns'a [Melekler ve Soytarılar] birçok işini yeniden değerlendiriyor. SALT'tan Amira Akbıyıkoğlu, Farah Aksoy, Sezin Romi ile Vasıf Kortun tarafından programlanan sergi 3 Nisan 2022'ye kadar görülebilir.