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Şalter nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şalter mi, şartel mi?
Şalter nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şalter mi, şartel mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘şalter’dir. Şalter mi, şartel mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 23 Ocak 2020 - 11:36

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘şalter'dir.

ŞALTER NE DEMEK:

1- Anahtar.

2- Genellikle binaların girişine gelen elektrik akımını açıp kapamaya yarayan araç, şalt.

3- Gişe.

ŞALTER NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin şalter mi, şartel mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şalter şeklinde olmalıdır.

şartel (Yanlış kullanım)
şalter (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Elektrikler mi kesildi yoksa şalter mi attı?”

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