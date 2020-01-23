Şalter nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şalter mi, şartel mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘şalter'dir.
ŞALTER NE DEMEK:
1- Anahtar.
2- Genellikle binaların girişine gelen elektrik akımını açıp kapamaya yarayan araç, şalt.
3- Gişe.
ŞALTER NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin şalter mi, şartel mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şalter şeklinde olmalıdır.
şartel (Yanlış kullanım)
şalter (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Elektrikler mi kesildi yoksa şalter mi attı?”