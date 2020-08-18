Salvator Mundi müzikal oluyor

Açık artırmada satılan en pahalı tablo olan Salvator Mundi'ni hikayesi müzikal oluyor. Müzikal 2022 yılında Broadway'de sahnelenecek.

Tarihin en önemli sanatçılarından olan Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi adlı tablosu müzikal oluyor. Broadway'de 2022 yılında sahneye uyarlanacak oyun Tony Ödüllü prodüksiyon ekibi Ciola Productions tarafından sahneye uyarlanacak.

ÜRETİM SÜRECİ ADIM ADIM TAKİP EDİLECEK

Oyunda, İtalyan sanatçı Da Vinci'nin Rönesans dönemindeki üretim süreci adım adım takip edilecek, Salvator Mundi'nin yapılış serüvenine dair bir hikâye anlatılacak.

Salvator Mundi, ABD'nin New York kentindeki Christie's Müzayede Evi'nde 450 milyon dolara alıcı bularak bir açık artırmada satılan en pahalı tablo olmuştu. Salvator Mundi'nin aslında İtalyan sanatçıya ait olmadığı, asistanı tarafından yapıldığı tartışmaları ise devam ediyor.