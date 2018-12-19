Şampiyonların ‘Can Dostlar’ı

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BKM yapımı ‘Can Dostlar' filminin minik yıldızları Brezilya'nın Minas takımını 3-0 yenerek dünya şampiyonu olan, kendi filmlerinde de önemli bir yeri olan Vakıfbank Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Filmde de en büyük hayali Vakıfbank Voleybol takımına girmek olan Dora Dalgıç ve onu seçmelere hazırlayan arkadaşları Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Arda Taşarcan, Alperen Efe Esmer ve Zeynep Ilgın Çelik ziyarette yer aldı. Ekip, Üsküdar'daki Vakıfbank Spor Sarayı'na giderek ablalarına hem kucak dolusu sevgi hem de çiçek götürdü.

3. kez dünya şampiyonu olan takımı tebrik eden film ekibi voleybol salonunda eğlenceli pozlar da verdi.

Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un yaptığı, senaryosunu Murat Kepez, Uğur Gövercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagehan Cemcir, Onur Ümit, Öner Ateş ve Pelin Serin'in yazdığı BKM yapımı Can Dostlar 18 Ocak'ta vizyonda.