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Samsun Gençlik Festivali başladı
Samsun Gençlik Festivali başladı
Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen ve Karadeniz’in dört bir yanından gelen müzikseverlerin akınına uğrayan Samsun Gençlik Festivali'nin ikincisi büyük bir coşkuyla başladı.
Kültür Sanat 21 Haziran 2018 - 10:01

Samsun Gençlik Festivali’nin ilk gününde sırasıyla Gündoğarken, Can Gox, Kurtalan Ekspres, Şanışer, Pinhani, Pentagram ve Teoman sahne aldı. Erken seçim nedeniyle bir gün öne çekilerek 23 Haziran tarihinde son bulacak festival, Umut Kuzey'in öncülüğünde Milyon Yapım'ın organizasyonu ile düzenlenecek festival Sheraton Grand Beach'te gerçekleşiyor.

İŞTE PROGRAM 

21 Haziran
Duman
Hayko Cepkin
Cem Adrian
Pamela
Pera
Sena Şener
What da Funk

22 Haziran 
Athena
Selda Bağcan & Boom Pam
Moğollar
Adamlar
Niyazi Koyuncu
Gülçin Ergül
YÖKŞ

23 Haziran
Şebnem Ferah
maNga
Sagopa Kajmer
Umut Kuzey
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Samida
Çamur

Son güncelleme: 10:57 - 21.06.2018
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